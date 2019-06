Finalmente apareció el automóvil del ciudadano que había dejado su llave a un cuidacoches pero que al querer retirar su rodado ya no lo encontró en el sitio. El trabajador informal alegó que había consumido bebidas alcohólicas y no recordaba que llevó el auto a un estacionamiento privado.

La madre del cuidacoches Fredy Gómez (42) se comunicó vía telefónica con el joven Emmanuel Guirland Oviedo, quien denunció el miércoles la desaparición de su auto luego de haber dejado su llave al trabajador informal.

Durante la mañana del jueves, la mujer le indicó que el rodado en cuestión se encontraba en un estacionamiento privado ubicado en el centro de la ciudad de Asunción.

En todo momento, el cuidacoches alegó en entrevista con ABC TV que a causa del alcohol no recordaba que el denunciante le había dado su llave y que lo llevó al estacionamiento.

“Yo me olvidé que me dio su llave porque tomé cuatro botellitas (de alcohol). Algunas veces traía su auto y algunas veces no. Yo le pregunté a mi secretario si me había dado su llave porque no me acordaba”, sostuvo en su defensa el hombre que estuvo demorado por unas horas en la comisaría por este caso.