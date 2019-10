El fiscal Héctor Velázquez alegó que las instituciones no pueden actuar inmediatamente durante las invasiones u otros delitos ocurridos en el Chaco paraguayo a causa de las distancias.

El fiscal Héctor Velázquez manifestó a radio Universo 970 AM que estaba investigando la denuncia presentada por el ganadero Rolando Ismael Fernández, quien no abonó una coima de 480.000 dólares al Indert para conseguir la titularidad de unas tierras fiscales y un grupo comando de malvivientes lo fue a desalojar del sitio donde realizó millonarias inversiones.

El investigador comentó que fue una vez en el sitio y que estaba en plena tarea indagatoria cuando fue recusado por una de las partes, lo que paralizó su causa.

“Acá las distancias son enormes”, respondió cuándo se le consultó por qué no se actuó ante un caso evidente de flagrancia, ya que pasaron dos semanas de la denuncia y el caso no avanzó. “Muchas veces para llegar a un sitio hay que pasar por otras propiedades. Comisaría jurisdiccional no tenés cerca. La comisaría está a 200 kilómetros y la sede fiscal está a 300 kilómetros del lugar del hecho”, justificó.

Así también alegó que cuando se trata de un inmueble del Indert que aún no fue titulado a favor de los ocupantes (tal como es este caso), la Fiscalía no puede intervenir por invasión, pero sí otros delitos. En esta causa, la denuncia presentada por el ganadero es por coacción, robo agravado y abigeo.

“Otorgué una orden a la Policía para que haga la pesquisa y luego esperar el informe. Hay que tener en cuenta que las distancias son enormes acá. La Policía se fue a hacer una investigación, porque sin orden judicial no puede ingresar a los predios y los portones están cerrados”, dijo.

El representante de la Fiscalía contó que entonces solicitó una orden de allanamiento y el juzgado lo concedió. Ahora solo espera ser confirmado en el cargo para poder realizar la inspección del lugar.

Por otra parte, el fiscal Velázquez comentó que también está investigando la otra denuncia por producción y uso de documentos públicos de contenido falso, presentada por el ganadero Rolando Fernández contra Enrique Gómez de la Fuente, exdirector de la Región Occidental del Indert, Horacio Torres, titular del Indert, y otros cuatro presuntos prestanombres.

Al respecto señaló que el Indert es el titular de la tierra, porque tanto el denunciante como el denunciado hasta el momento no muestran la titularidad del inmueble.

El agente del Ministerio Público dijo que posee numerosos casos similares de invasiones en el Chaco paraguayo.