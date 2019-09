El abogado Ricardo Preda, representante legal del sanatorio Migone afirmó que las imágenes y audio de circuito cerrado de lo minutos previos a la muerte de Renato son vistos ya con conocimiento del desenlace y es cuando se toma postura al respecto por parte de la gente. Reiteró que la junta médica será la encargada de determinar qué ocurrió y si hubo o no una conducta negligente de los profesionales.

Desde la representación legal del sanatorio Migone a cargo del abogado Ricardo Preda reiteran la solicitud inicial de realizar la junta médica y que ya están propuestos los profesionales que van intervenir por lo que falta que la fiscalía determine los puntos de pericia y notificar a las partes.

En lo que coinciden con la familia, según Preda, es el pedido de declaración testimonial de todos los que estuvieron en ese momento. “Son pertinentes y conducentes para tener la verdad de lo que ocurrió y si hay responsabilidad penal de alguna persona al respecto”, explicó el representante del sanatorio.

Debido a que se trata de un paciente pediátrico, se solicitó la intervención en la junta médica de un experto en terapia intensiva infantil, una infectóloga y cardióloga también pediatricas.

“Creemos que se debe profundizar sobre la base de la autopsia y con los antecedentes del chico y la atención que recibió esa mañana en el sanatorio”, agregó en contacto con Universo 970.

Sobre las imágenes y audio de circuito cerrado de lo minutos previos a la muerte de Renato y que fueron viralizados, Preda afirmó que cuando son vistos por las personas estos videos se hace conociendo el desenlace y se toma una posición.

Mientras que el análisis y lo que hacen los profesioanels es lo que en ese momento de manera progresiva y bajo qué atención estaba el niño.

“Cuando se ve todo el circuito cerrado a partir de las 12:27 se da un segundo reclamo de la madre y dentro del minuto va la pediatra y la enfermera hasta las 12:31 y todo ese tiempo hasta que se activa el código, se verifica que se produce un paro y se activa el código y van profesionales de otras áreas para intervenir en el proceso de reanimación”, señaló.

Reiteró que la junta médica no solo evalúe la información de los documentos médicos sino que verifiquen el contenido de los vídeos y si hay una coincidencia con el actuar de los profesionales.

Con relación a la conducta de los profesionales médicos que son vistos en la pecera mientras la madre pide auxilio, afirmó que estos no estaban a cargo de la atención del niño sino hasta que se emite el código.

“En el proceso tampoco tienen que estar muchas personas, según protocolo para un adulto serían máximo 6 y en el caso de un niño pequeño no hacía falta tantas personas”

El ir y venir de enfermeros buscando elementos en el momento de la reanimación, Preda afirmó que se contaba con todo lo necesario. “Estamos seguros que los elementos estaban y que muchas veces no se comprende es que los enfermeros traen la reposición de lo que se está utilizando en caso que se requiera el uso de eso que se utilizó”, insistió.

La definición de si hubo una conducta negligente lo pueden dar los expertos de la junta médica, apuntó.

Sí aclaró que no están de acuerdo con el pedido de la familia en acceder a la lista de accionistas del sanatorio. “No tiene ninguna vinculación para establecer las causas ni los antecedentes, no se justifica y no entiendo cuál es el objetivo para saber sobre la causa de muerte del niño”, indicó.

Destacó que el contenido de investigación no puede ser divulgado y que solo es de acceso a las partes.