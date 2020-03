El diputado Derlis Maidana (ANR), presidente de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, confirmó que se creará una Comisión Bicameral de Control a los créditos de hasta 1.600 millones de dólares a organismos internacionales, para la ejecución del proyecto de emergencia sanitaria.

“Que hagan no solo los pedidos de informe, sino que vayan a las instituciones a corroborar in situ todas las compras”, opinó el diputado Maidana en conversación con la 730 AM.

El legislador recalcó que el monto aprobado es inédito en toda la historia de la democracia y necesariamente habrá que buscar todos los mecanismos para garantizar la transparencia, tomando en cuenta que los controles solo podrán ser posteriores, ya que en lo que respecta a las compras para salud pública, se prevé la contratación por la vía de la excepción, es decir, de manera directa y sin competidores.

El proyecto de ley de emergencia ya fue sancionado por el Poder Legislativo y este jueves se espera la promulgación del Ejecutivo. También queda pendiente la designación de los integrantes de la Bicameral.

El planteamiento también estipula que Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNC), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General de la Presidencia, las dos últimas sin autonomía jurídica y con total dependencia del Ejecutivo, serán las encargadas de velar por el buen uso del dinero público que será obtenido mediante préstamos de organismos internacionales para el combate al coronavirus.