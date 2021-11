La creación de la Comisión de Cuentas de la Itaipú Binacional, que investigará las finanzas de la entidad, necesita la aprobación del Congreso Nacional para comenzar a funcionar, aclaró el canciller Euclides Acevedo, tras informar al Legislativo sobre la propuesta paraguaya al Brasil, de cara a la renegociación del Anexo C.

“Esta comisión necesita de la aprobación del Congreso Nacional para que entre en vigencia”, explicó el ministro de Relaciones Exteriores tras reunirse con los integrantes de la Comisión Nacional de Revisión del Anexo C de Itaipú.

Respecto a la propuesta hecha por Paraguay, de mantener la tarifa y las condiciones del contrato hasta el 2023, año de renegociación del Anexo C, el ministro aclaró que de momento no hay respuestas, pero que no se pierde el contacto. De hecho, el 15 de diciembre está prevista una reunión, donde se esperan novedades.

La Itaipú Binacional aprobó la creación de una Comisión de Cuentas, que buscará fiscalizar las finanzas de los últimos cinco años, como un mecanismo adicional de auditoría. La propuesta fue hecha por Paraguay y aceptada por Brasil, pero los poderes legislativos de ambos países deben dar luz verde.

Estará integrada por tres representantes paraguayos de la Contraloría General de la República y tres brasileños del Tribunal de Cuentas de la Unión.

Será una instancia binacional autónoma de fiscalización de cuentas de Itaipú, y sus miembros actuarán conjuntamente, como mecanismo adicional de auditoría de la binacional.