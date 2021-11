A Paraguay le conviene mantener tarifa de Itaipú porque Brasil consume el 80 %, explican

La reducción de la tarifa de Itaipú no le conviene a nuestro país, ya que implicaría recibir menos recursos por el porcentaje de energía que le corresponde (50 %), pero que no utiliza (30 %) y que hoy le vende al Brasil. De mantenerse la tarifa, Paraguay deberá invertir el dinero en gastos sociales, ya que el Anexo C impide lucrar con los ingresos.