En charla con la 650 AM, Stanley mencionó que la jurisprudencia internacional establece que se puede citar hasta el 30% de otra obra y que si no se menciona la fuente, se trata de violación de derecho de cita. Mientras que el plagio se configura cuando una persona se atribuye la autoría de una obra, según explicó.

Al suponer que Elodia Almirón en una exposición dijo una frase y no citó el autor (luego fue recopilada en un libro), “eso no es plagio, es violación de derecho de cita”, que no llega a ser un delito porque solo es una falta moral y no tiene sanción. “No tendrían por qué excluirla como candidata por ese motivo, no hay razón para excluirla, no se configura el plagio, porque no publicó esa obra, fue una disertación de ella y su Power Point fue un apoyo“, añadió.

Si bien dijo que no leyó la obra de Almirón, remarcó que en un Power Point es muy difícil que se coloque una cita, ya que más bien se utiliza de apoyo durante alguna ponencia, tal como lo hizo la candidata a la Corte.

“Normalmente cuando se publica una obra, lo que se hace o debía hacer es pasar por un software para que no haya plagio, tal como se hace en las universidades cuando se analizan las tesis”, refirió.

Elodia Almirón, Marcos Kohn y Alberto Simón son los preferidos para la terna que se elabora para suplir la vacancia dejada por Sindulfo Blanco. Sin embargo, el Ejecutivo apuesta fuertemente por Alma Méndez, quien ni siquiera está entre los 10 mejores puntuados.

“Las tres personas son honorables, se dedican de lleno al derecho. Los tres merecerían ser ministros de la Corte. Tienen trayectoria impecable y son amigos míos”, dijo sobre los mejores postulantes.

Por otra parte, Stanley, quien está en proyecto de crear un instituto de propiedad intelectual, remarcó que tampoco fue plagio el caso del escritor Nelson Aguilera con su libro Karumbita. El mismo fue condenado tras ser denunciado por María Eugenia Garay, hermana del ministro de la Corte César Garay.