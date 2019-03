El expresidente Horacio Cartes se puso de vuelta a disposición del Congreso para declarar por escrito en el caso del empresario prófugo Darío Messer. El senador Rodolfo Friedmann no acepta esta respuesta y de vuelta recurrirá a la justicia. Su colega, el liberal Fernando Silva Facetti, alega que es solo una pulseada por quién tiene el poder y que el exmandatario sí puede responder las consultas por escrito.

Ariel Martínez, representante legal de Horacio Cartes, señaló a la 970 AM que el exmandatario respondió a la comisión que se pone a disposición por escrito, no así compareciendo personalmente al Congreso. “El señor Horacio Cartes fue electo y proclamado senador de la Nación y la Constitución es clara en cuanto a las inmunidades”, remarcó.

El abogado manifestó que es necesario poner fin a las actividades a esta comisión al desviarse de sus propósitos iniciales.

“Esta comisión lo que que busca es hostigar al expresidente Cartes y lo que menos busca es la verdad. Es un juego lo que convirtiendo. Quieren sentarlo ante ellos sin saber con qué intención. Es una farsa, buscan hostigarlo y molestarlo sin buscar la verdad, que es el supuesto motivo por la cual fue creada esta comisión”, dijo.

QUE RESPONDA POR ESCRITO

El senador Fernando Silva Facetti, integrante de la Comisión Bicameral, manifestó a la misma emisora que su colega Rodolfo Friedmann quiere insistir en la convocatoria vía judicial, pese a que Cartes posee fueros por su investidura.

“El capricho de convocarlo judicialmente me parece que se limita a una pulseada por ver quién es el más fuerte, siendo que ese no es el fin de la comisión. Para mí no es mucho lo que puede agregar el señor Cartes”, refirió.

Ante esta puja, Facetti adelantó que sugerirá enviar las preguntas por escrito a Horacio Cartes y dar así un cierre al inconveniente generado.

El congresista expuso que en esta investigación pudo detectar muchas falencias pero no hechos ilícitos o crimen, en base a los documentos que la comisión logró recabar hasta la fecha.

FRIEDMANN RECURRIRÁ OTRA VEZ A LA JUSTICIA

La Comisión Messer recurrirá al juzgado para que Horacio Cartes comparezca a responder sobre su vínculo con Darío Messer, informó hoy el presidente de la misma Rodolfo Friedmann.

“Vamos a continuar el trámite para comunicar al juez de garantías para que aplique lo que se ajuste a derecho”, mencionó el legislador colorado. “Todos estamos por debajo de la Constitución Nacional y hay una decisión de comunicar al juzgado y nosotros no podemos dejar resguardado bajo llave, tenemos que respetar las instituciones”, remarcó.

Evitó mencionar qué se hará en el caso de que se consiga una medida judicial que obligue a Cartes a asistir cuando la comisión bicameral ya no esté operativa. Se espera que dicho organismo entregue sus conclusiones en abril próximo.