La proveedora de merienda escolar en la que registró accio­nes por unos G. 900 millones la diputada Celeste Amari­lla está ligada a la “tragada” en la Gobernación de Cen­tral, que le costó la imputa­ción por lesión de confianza al ex gobernador Carlos Ama­rilla. Así también, por esta causa está imputado el ex jefe departamental interino del 2013, Magno Duarte.

Arcángel SA, donde la dipu­tada investigadora era accio­nista hasta enero de este año, incumplió contrato de pro­visión de merienda escolar en el 2012, según remitió la Contraloría a la Fiscalía en el 2017.

Cobró por 4.520.530 raciones de galletitas dulces no distri­buidas, lo que representa un total de G. 2.350.675.600. El monto es parte del faltante de G. 9.533 millones que el ex gobernador Amarilla no pudo justificar y tuvo que acudir a medidas alternati­vas para no ir a prisión.

No existe nota de remisión de la entrega de las galletitas en el 2012, pero Arcángel cobró como si hubiera cumplido a cabalidad el contrato en este período. El pliego de bases y condiciones establece que el pago al proveedor “se acom­pañará con las remisiones debidamente firmadas y selladas por el responsable de la escuela, que describan según corresponda los bie­nes y las cantidades entre­gadas, en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato”.

Ante la consulta, la dipu­tada Amarilla nos dijo: “Se entregaron las galletitas al gobernador interino. Se cam­bió el contrato y se hicieron dos adendas al contrato diciendo que las galletitas se habían entregado en el mes de febrero y se habían entre­gado a la gobernación, no a las escuelas. Eso nos mandó el ex gobernador interino y nosotros tenemos que cum­plir lo que dice el goberna­dor y se entregó todito en el depósito de la gobernación y hay una remisión firmada por el gobernador interino”. Sin embargo, el pliego de bases del contrato establece que el oferente debía realizar la distribución en las escuelas y debía disponer de 15 camio­nes o camionetas con todos los documentos para el trans­porte (cédula verde, habili­tación de cada vehículo, etc).

FIRMA NO CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO

El ex gobernador interino Magno Duarte confirmó que sacó las adendas, pero era para salvar la situación y distribuir remanente. Así también con­firmó que no existen las notas de remisión de entrega a las escuelas, pero aseguró que las galletitas fueron repartidas.

“Eso es lo llamativo porque los informes de las entregas están”, sostuvo Duarte. Sin embargo, al ser consultado sobre las notas de remisión refirió que “llamativamente desaparecieron”.

Duarte asumió como gober­nador interino en enero del 2013, pero el contrato con Arcángel fue en el 2012 y tenía duración de 10 meses. Es decir, la firma no cumplió con lo establecido y, fuera de plazo, el sucesor de Amarilla facilitó una adenda para sal­var el caso.

Por su parte, la diputada Amarilla indicó que su amiga, representante legal de Arcángel, ya respondió a la Fiscalía sobre el caso. “María Isabel ya declaró ahí, ya pre­sentó todos los documentos, nosotros tenemos la remisión de entrega de las galletitas”, pero al ex gobernador inte­rino, no a las escuelas, como debía ser.

VENDIÓ ACCIONES

La diputada Celeste Amari­lla insistió en que ya vendió sus acciones de la firma pro­veedora de merienda esco­lar Arcángel SA y remitió la factura de fecha 18/01/2018, además de una constancia de contribuyente como res­paldo de que ya no figura como socia.

Refirió que vendió sus acciones a la representante de la firma, María Isabel Gavilán, su amiga y socia en otro negocio del rubro gastronómico. La diputada aseguró que se desvinculó de los negocios con Gavilán “justamente para no tener problemas”, por el cargo que ocupa.

Sobre la presión que realizó, según sus colegas, para que la Bicameral dé más presu­puesto a las gobernaciones para saldar deudas y tener mayor margen para compra de alimento escolar, negocio que representa actualmente su amiga Gavilán, la dipu­tada Amarilla dijo que “no hice lobby, solamente a los lecheros, a los menonitas, lo que se les va a pagar”.