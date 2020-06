La doctora Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, indicó a la radio Universo 970 AM que cuando existen contagios dentro del puesto de trabajo, no se recomienda cerrar totalmente la empresa o institución, sino más bien identificar los contactos de la persona que estuvo cerca a la que dio positivo y no tenía ninguna protección, de modo a aislarlos. Esto lo dijo al consultársele sobre la disposición de la intendencia de Lambaré luego de que una funcionaria diera positivo.

La experta indicó que, aclarando que no se refiere específicamente al caso anterior, muchas veces existe un pánico y temor ante la posibilidad de que haya ocurrido un contagio dentro del trabajo porque no se adhirieron 100% al protocolo. Si bien respetaron el lavado de manos al ingreso, luego pudo haber aglomeración de contactos en algún momento o relajación a la hora del almuerzo.

Destacó que para que no ocurra algún incidente, la clave es el lavado de manos, distanciamiento físico, uso de tapabocas y restringir la cantidad de personas con quien nos relacionemos, además de implementar el trabajo en cuadrilla para identificar las relaciones laborales.

“Con una distancia de dos metros y con tapabocas, el riesgo disminuye notablemente”, dijo al momento de recordar el caso del técnico que falleció en Lambaré pero que no contagió a sus clientes al respetar todas las medidas sanitarias. “Cuando más seamos estrictos con las medidas, menos sin nexo van a haber", puntualizó.