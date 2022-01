Una pediatra intensivista cuyo usuario en Twitter es @Bruxa36 dio a conocer mediante un hilo cuándo es el momento de llevar a consultar a un niño que presenta los síntomas del Covid-19.

Cuando llevo a consulta a un niño con #COVID19 .. Cuando presenta fiebre ( idealmente medirla, 39 o más que no cede con medicamentos o medios físicos como baño con agua templada o paños fríos ) Si vomita o tiene diarrea o ambos síntomas Si tiene dolor abdominal .. — Lichu (@Bruxa36) January 12, 2022

La experta mencionó que es lo ideal es hacerlo cuando el menor presenta fiebre (idealmente medirla, 39 o más que no cede con medicamentos o medios físicos como baño con agua templada o paños fríos ). También si vomita o tiene diarrea o ambos síntomas juntos.

Otros indicadores son si tiene dolor abdominal, si está inapetente, no come o no toma líquidos, si está hipoactivo y no quiere jugar, y más si a todo esto se agrega que tiene alguna enfermedad crónica: enfermedad cardíaca, pulmonar, neurológica, inmunológica, cáncer en sus distintas formas, diabetes, etc.

De darse estos casos, lo principal es consultar lo antes posible con su pediatra o especialista de cabecera y acudir a la Urgencia de un hospital de referencia.

ATENCIÓN CON EL POST COVID

Otros signos que deben llamar la atención de los padres o cuidadores de niños que han pasado por Covid-19 es que no orine lo normal (en el caso del lactante: le cambian menos pañales que los habituales), que tenga las piernitas hinchadas, se cansa o fatiga, no quiere comer ni jugar, y sienten que le “late fuerte el corazón” (palpitaciones). Hay que estar atentos a estos signos, porque son indicios del Síndrome Inflamatorio Multisistémico que se da en el post Covid