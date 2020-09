La psicóloga Paola Zapata relató a HOY que la sociedad moderna es la protagonista principal a que exista un número alto de analfabetos emocionales debido la inmediatez.

“El tiempo es una de las cosas más importantes, dicen que el tiempo vale oro y el ritmo de la vida es muy agitado, le ofrecemos un gran precio a la inmediatez y todo lo que no sea una satisfacción rápida y a corto plazo es considerado negativo o frustrante”, explicó.

La especialista indicó que, así la sociedad y su estilo de vida compara al desarrollo de adultos que se comportan como “niños pequeños” que ansían compensar sus múltiples necesidades “aquí y ahora”.

Cuando las necesidades no se satisfacen en un tiempo comparativamente moderado la persona se enferma (desde el punto de vista psicológico) u opta por medidas extremas, simplemente porque no tiene las herramientas para enfrentar su nueva realidad, comentó.

Zapata mencionó que existen profesionales con coeficientes elevados, con maestrías y doctorados, porque eso se nos inculcó desde pequeños a “ser alguien en la vida”. Pero, ¿nos lleva a ser alguien simplemente en tener un título y nada más?, cuestionó.

Añadió que el tener un buen trabajo y ganar mucho dinero para poder tener la casa de nuestros sueños, el auto de último modelo, los viajes por el mundo y así una lista de cosas superficiales catalogan a una persona como aceptada socialmente.

“Restan la importancia que algunas de esas personas que tienen todo lo citado anteriormente, no disfrutan de nada lo que se han ganado en su vida, se sienten solos o insatisfechos emocionalmente por que pueden ser ricos en dinero pero pobres en emociones”, subrayó.

Sostuvo que tratar con analfabetos emocionales es desgastador ya que para ellos solo existe su realidad, su punto de vista y lo que consideran mejor. Suelen estar frustrados, tienen muchos cambios de humor, hay momentos que se sienten motivados, contentos, aparentemente felices pero eso es solo momentáneo.

Perfiles de los analfabetos emocionales

1. Aquella persona que siempre está para salvar a los demás: está para todos menos para sí mismo, antepone los demás, siempre hace y dice los que los demás le pidan sin importar si no es de su agrado, vive para agradar al resto.

2. El de corazón de cristal: son personas muy sensibles con una alta empatía que esto lo perjudica ya que las preocupaciones y angustias de los demás los adopta como suyas o lo toman muy personal.

3. Personas que solo les importa su punto de vista: si no estás de acuerdo con su forma de pensar, de actuar o de ser, estas en su contra. Altamente manipuladores y con respecto a su inteligencia emocional, es de un chico de tres años por lo que suelen enojarse y frustrarse de seguido.

4. Personas que cambian de pareja constantemente: o que necesita estar en una relación debido al temor a estar solo, puede ser mucho más fuerte a vivir en una relación esporádica y cambiante que por tiempo se sienta satisfecha luego ya no, todo eso genera angustia, frustración, tristeza.

La huella del analfabetismo emocional suele ser el sufrimiento, la angustia, un estado de apatía y desgano que produce el hecho de no saber bien cómo se siente uno y qué ocurre en su interior.

Las emociones que más nos cuestan

La tristeza y el enfado son emociones usuales y por más que las experimentamos, muchas veces a lo largo de nuestra vida, son las emociones con las que la mayoría de las veces no sabemos gestionarlas o procesarlas, mencionó la psicóloga.

El conflicto es que nos dejamos llevar por ellas, además consideramos que son malas y no está bien sentirlas.

“Esto hace que mucha gente huya cuando las experimenta. Las confina y hace como que no existen o no están presentes, las expresan de otras formas y no siempre es la correcta”, apuntó.

Sin embargo, dijo que todas las emociones tienen un propósito y un sentido: nos comunican de lo que pasa en nuestro interior y de cómo nos afecta lo que nos rodea.

En cuanto al enfado, indicó que nos sentimos amenazados o vulnerables porque ha ocurrido algo que consideramos una injusticia, aunque puede deberse a otros factores.

Sobre la tristeza, explicó que suele demandarnos a que paremos, nos tranquilicemos, conectemos con nuestro dolor y que resolvemos algo.

“Debemos aprender a educar, a comprender la diferencia entre lo que sentimos y entender al otro. En el comprender, construimos al otro desde nuestros juicios y creencias, pero desde el sentir entramos al mundo ajeno, evitamos las sentencias porque aprendemos a empatizar”, finalizó.