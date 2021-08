El juez Héctor Escobar, quien preside el Tribunal dictó la rebeldía y la captura de Marlene Orué, quien no se presentó al juicio oral porque se encontraba por la ciudad de Encarnación, pero no justificó su ausencia. La acusada quería participar de la diligencia a través de medios telemáticos, pero no justificó su no comparecencia.

Por otra parte también se dispuso la realización de una audiencia disciplinaria para los abogados Armando Sosa y Cristian González, porque ambos tampoco acudieron al juicio oral y no presentaron justificación alguna.

Finalmente el acusado Stiben Patrón, pidió al Tribunal de Sentencia que el juicio oral sea transmitido en directo, para lo cual los magistrados corrieron traslado a la Corte Suprema, para diligenciar el pedido.