En Paraguay, los que aportaron por años al Instituto de Previsión Social (IPS) pero pierden el trabajo y aún no están a tiempo de jubilarse, no pueden retirar sus aportes jubilatorios. Sin embargo, poseen opciones para poder jubilarse.

La ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de prestaciones económicas del IPS, indicó que la carta orgánica establece claramente que los aportantes a la previsional ya no pueden retirar su dinero en el caso de ya no seguir aportando a la caja.

“Se aporta a un sistema de capitalización colectiva de beneficio definido, el dinero es colectivo, ya no es solo tu dinero”, explicó al respecto en entrevista con el canal Gen y radio Universo.

Rodríguez aclaró que para estas personas existen opciones para poder jubilarse. En ese sentido indicó que cuando un asegurado deja de trabajar en relación de dependencia y quiere seguir realizando aportes al instituto, lo puede hacer para fines jubilatorios (no para la prestación médica, recién cuando se jubilan pueden tenerla). La solicitud de continuidad en el beneficio no prescribe por el transcurso del tiempo y no cuenta con una cantidad mínima de tiempo de aporte.

También refirió que en Paraguay hay ocho cajas jubilatorias y que existe la jubilación intercaja, que consiste en sumar todos los aportes a las diferentes cajas (por ejemplo se pudo haber aportado a la Caja Bancaria, la fiscal y el IPS) y cada una paga proporcionalmente al jubilado.

Además Paraguay tiene convenio con algunos países para la jubilación. Actualmente 600 personas que pudieron acceder a la jubilación mediante esta modalidad. Unas 250 aportaron en Argentina y Paraguay, 180 en España, también hay casos en Uruguay, Brasil, Chile y Portugal. Se está negociando con EE.UU. y Alemania para replicar también esta opción jubilatoria.

Para acceder a la jubilación del IPS existen varias opciones. Por ejemplo, para acceder a la jubilación ordinaria deben contar mínimamente con 55 años de edad y 30 años de aportes o 60 años de edad y 25 años de aporte. Se hace la aclaración que los trabajadores independientes que están aportando adquirirán el derecho a las prestaciones de salud recién al momento de jubilarse.

Para mayor información acercarse a los servicios de la Dirección de Aporte Obrero Patronal en la dirección Nuestra Señora de la Asunción N° 853 entre Piribebuy e Humaitá de lunes a viernes 7:15 a 14:15 horas o contactar a los teléfonos 021 219-7800, Opción 7 y 021 219-7000 y/o email ipsaop@ips.gov.pyy página web institucional http://www.ips.gov.py.