“Eso ocurrió antes de ayer, estábamos en el Congreso con el ministro y me avisan que ingresó una solicitud de registro de vacuna, cuando llegué revisamos como técnicos y era un documentación muy flaca, no tenía respaldo de origen, eran fotocopias, no teníamos los originales a la vista”, confirmó la doctora María Antonieta Gamarra, titular de Dinavisa (Directora Nacional de Vigilancia Sanitaria) en contacto con la 730 AM.

Reveló que las vacunas que pretendía registrar el laboratorioSurvycon SA son las rusas, a través de un intermediario que no era el fabricante, por lo que decidieron rechazar el pedido y exigir el cumplimiento de las exigencias.

La importadora de insumos médicos, habilitada y registrada desde el 2018, decidió retirar el expediente ante la imposibilidad de reunir los papeles.

Lo mismo sucedió ayer miércoles con otra empresa Guayaki. Los documentos no eran los correspondientes y por tanto también se les solicitará que arrimen los originales.

Si bien el sector privado puede adquirir cualquiera de las vacunas aprobadas contra el Covid-19, un paso ineludible es la solicitud de registro ante Dinavisa, algo que hasta ahora nadie logró.