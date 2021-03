En entrevista con radio Universo 970 AM, el doctor Roque Silva pidió no negociar más con la salud de la gente y dirigió especialmente sus dardos a los sanatorios privados, tras informarse que siguen condicionando a los familiares de los internados a comprar los medicamentos de sus farmacias y no permitir que busquen otras opciones más accesibles.

“Es una práctica común, no podés meter nada de afuera, un suero te venden a 80.000 o 90.000. La jeringa te venden a 25.000, 30.000 o incluso 40.000, cuando en las farmacias solo está a 1.000 guaraníes. En los sanatorios privados compás la jeringa más cara de tu vida. Esto se tiene que terminar, dejar de jugar con la vida humana, no pueden negociar así. No le llaman paciente, sino cliente, porque eso son para ellos. Esto es el capitalismo puro”, refirió.

El médico insistió que deben tomar cartas en el asunto Vigilancia Sanitaria, Superintendencia de Salud y Defensa al Consumidor para terminar con estas prácticas.

“Una ampolla que sale 1.000.000 en las farmacias de afuera, se vende en el sanatorio privado entre 1.600.000 y 2.300.000 guaraníes. Antes para la cama en UTI, el más barato, te costaba 5 millones pero hoy te piden de entrada 25 millones para entrar a terapia intensiva y 10 millones para la sala común, eso sin contar con los posteriores gastos que van surgiendo. Para más ya no es más sala VIP como antes, ya hay lugares donde están entre dos y tres pacientes compartiendo habitación”, reveló.

Silva indicó que es peor cuando el paciente tiene Covid, porque cada vez que la enfermera ingresa a verlo se le factura al internado el costo del traje especial que debe usar para atenderlo. “Como la enfermera no puede atender luego con el mismo traje a otro paciente. Entonces se quita y luego se pone otro. Y la bata no cuesta 40.000 guaraníes”, contó y recordó que el reconocido médico Carmelo González Doldán reveló días atrás que la internación en sala común cuesta 20 a 25 millones por día.