Ángel Galeano, presidente de la Cooperativa de Taxistas de Asunción “11 de Noviembre”, manifestó que luego de la reunión con autoridades de la Municipalidad de Asunción han decidido mantenerse firmes en su postura y exigir que se cumpla la Ordenanza 26/92 que regula el servicio de transporte de personas en automóviles de alquiler.

Hasta tanto no se analice y promulgue la ordenanza para regular la operatividad de las plataformas MUV y Uber en Asunción -cuyo tratamiento en la Junta Municipal será en 8 días-, seguirán realizando este tipo de manifestaciones, indicó.

Asimismo, señaló que van a aguardar la firma de un documento de compromiso por parte del municipio que les garantice que ambas plataformas de transporte alternativo no podrán operar en la ciudad capital.

Hasta que no se concrete dicho acuerdo, seguirán con el bloqueo de la Avda. Mariscal López. “Vamos a quedarnos acá hasta que tengamos una solución, esto es indefinido. No podemos ir junto a los compañeros y decirles que no conseguimos nada, nos van a cortar la cabeza”, afirmó Galeano.

Por su parte, Juan Carlos Ramírez Montalbetti, asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción, sostuvo que luego de evaluar las posturas planteadas durante la mesa de diálogo con los taxistas se decidió abordar el problema en los tres poderes del Estado.

En tal sentido, explicó que la circulación de vehículos para el transporte de personas “trasciende el municipio asunceno” y por ello debe ser analizado a nivel nacional para contemplar todo el fenómeno que se presenta en diversos puntos del país.

El mismo adelantó que probablemente mañana presentarán un petitorio en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a fin de que se pueda analizar esta cuestión en cada estamento.

Ramírez Montalbetti también indicó que aguardarán el tratamiento del proyecto de ordenanza para regular los servicios de MUV y Uber en la Junta Municipal la próxima semana. Hasta tanto eso ocurra, adelantó que “se van a estudiar los mecanismos y las medidas administrativas” que ayuden a dar tranquilidad a los taxistas.

No supo precisar cuáles son las medidas concretas a ser tomadas y aclaró que eso ya quedará a cargo de las autoridades de la Dirección de Tránsito y la Asesoría Jurídica del municipio. De igual manera, señaló que “la prohibición se excluye” de todo este tema.