La Cámara de Proveedores de Productos y Equipos Médicos, de Laboratorios y Odontológicos (CAPPEM) cuestionó que el Ministerio de Salud castigue al rubro al no comprar más de sus miembros los insumos médicos anti COVID y optar por recurrir a organismos internacionales, cuyas compras no son transparentes.

El titular de la Cappem, Juan Carlos Arce, comentó en el programa Cara o Cruz (Unicanal) que las empresas paraguayas ya no son tenidas en cuenta en los procesos licitatorios del Ministerio de Salud tras la fallida compra del clan Ferreira de los insumos médicos para la lucha contra el coronavirus.

Lamentó que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, defienda a sus administradores, siendo que ejecutaron una compra plagada de irregularidades. "Creemos que el anticipo de 17 mil millones de guaraníes ya no se va a recuperar. No creemos que recuperará un peso, se esfumó eso”, refirió sobre el monto que abonó Salud por los productos que luego tuvo que rechazar por no reunir las especificaciones técnicas.

El empresario del rubro además cuestionó que Mazzoleni diga que están en proceso nuevas licitaciones para dotar de herramientas al personal de blanco, sin embargo, se preguntó dónde están estos llamados para la adjudicación.

"Estamos totalmente indignados, traicionados, porque tomamos préstamos para tener disponibles los insumos que ahora están en stock. Se está dando el mismo escenario que hace cuatro meses. Las empresas paraguayas se prepararon para cooperar con el Ministerio de Salud pero no hay licitaciones, no compran nada. No sé si es un castigo por las denuncias hechas. Cómo no es abierta y pública la compra, no sabemos qué se compró a través de OPS. Alguien debería controlar. Es un despropósito habiendo empresas locales con tanta experiencia”, esgrimió.