El ex defendor adjunto el Pueblo, Raúl Marín, remarcó que se violaron los derechos humanos de Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes “fueron secuestrados y torturados por los organismos de la Policía Nacional”.

En charla con la 650 AM, el cuestionado ex defensor adjunto del Pueblo esgrimió que nadie puede hacer justicia por mano propia, independiente al delito que cometió la otra persona. El mismo es uno de los testigos de los ciudadanos que demandan al Estado paraguayo la suma de 63 millones de dólares.

“Efectivamente ocurrió el hecho concreto. Anuncio Martí y Juan Arrom fueron torturados por los policías. Hay elementos concretos, como el lugar donde fueron encontrados: la casa de un policía que estaba en servicio, y quiénes fueron los policías. Es un hecho objetivo, no podemos negarlo”, remarcó.

Señaló que en la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no se analizará si ambos tuvieron responsabilidad o no en el caso de María Edith Bordón Vda. de Debernardi. Aunque reveló que posee sus dudas al respecto y resaltó que los sujetos aún no fueron condenados por el secuestro, por lo que debe primar la presunción de inocencia.

Desde la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, el abogado Raúl Marín es recordado por asesorar a personas humildes a invadir tierras privadas. Ingresó como Defensor Adjunto del Pueblo como cupo del Encuentro Nacional en el gobierno de Luis Angel González Macchi.

Así también, se lo conoce por haber presentado en el 2011 el libro “Programa Político del Ejército del Pueblo Paraguayo” escrito por el secuestrador y líder del EPP, Alcides Oviedo. En la ocasión, Marín explicó que la obra revela la posición del grupo contra el sistema capitalista e imperialista y que es un proyecto de gobierno del guerrillero.