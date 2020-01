El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, acompañó esta mañana una jornada de limpieza en la zona conocida como “Paseo Gondra”, en el barrio Ricardo Brugada de la ciudad capital.

En la ocasión, volvió a hacer énfasis en la necesidad de limpiar los terrenos que se encuentran abandonados y que hoy día acumulan residuos que pueden convertirse en potenciales criaderos de mosquito.

Cabe recordar que desde el municipio capitalino ya vienen realizando un proceso de identificación de propietarios de terrenos baldíos, a fin de enviarles notificaciones y exigirles que pongan en condiciones sus predios. Caso contrario, se da autorización a que funcionarios municipales ingresen para realizar la limpieza correspondiente.

Rodríguez recordó que están haciendo un trabajo coordinado con el Ministerio Público, de manera a facilitar la identidad de las personas que no cumplen con esta disposición y que, a raíz de su irresponsabilidad, exponen a los vecinos a ser víctimas del dengue.

Asimismo, indicó que la idea es poder combatir a aquellos “ciudadanos puercos” que arrojan sus basuras en la vía pública como también a aquellos que forman mini vertederos clandestinos en sus propiedades.

“Se está haciendo un seguimiento sistemático, nuestra intención es educar con el ejemplo”, expresó el intendente en relación a este punto.

Rodríguez lamentó que, pese a las múltiples advertencias y la campaña de concienciación que se viene impulsando, son varios los que siguen haciendo caso omiso. “Cuando no se toca el bolsillo o no se va con todo el peso de la ley no cumplen”, acotó.

La Municipalidad de Asunción se suma a otras comunas que desde hace semanas llevan a cabo tareas de limpieza y eliminación de criaderos en el marco de la lucha contra el dengue, enfermedad que hoy día afecta a miles de compatriotas principalmente en Asunción y la zona Central.