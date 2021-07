En conferencia de prensa, el doctor Sequera mencionó que Paraguay sigue en el primer lugar en cuanto a cantidad de fallecidos por número de habitantes. Sostuvo que se espera un descenso en la mortalidad en las próximas semanas.

Explicó además que los factores asociados a la mortalidad de personas menores de 50 años de edad, son las enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes y luego vienen otras patologías.

Por otra parte, comentó que se registra un “descenso abrupto” de cantidad de casos, equivalentes a los primeros día de abril.

“Ojalá este descenso siga, que no pare y que no vuelva a subir. No quiero que se genere una sensación de victoria o relajo. Es importante entender que esto es muy volátil”, subrayó Sequera.

Asimismo, dijo que esta es la cuarta semana de descenso consecutivo en Central y Capital, con lo que se marca la tendencia a nivel nacional.

Por otro lado, indicó que las llamadas al 154 actualmente muestran un promedio de 2.500, marcando un descenso muy importante, también reportan disminución de solicitud de traslado de pacientes.

Además, señaló que el promedio actual de internados es de 3.000 pacientes, lo que se considera “muy alto” todavía.