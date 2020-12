El presidente del Senado, Óscar Salomón, anunció que el lunes accionará judicialmente contra la empresa Selcom por supuesta falsificación de documento público porque habría variado su protesta ante Contrataciones Públicas. Sin embargo, la firma que protestó tras haber sido descalificada asegura que no se hizo cambio alguno y pide que se declare desierta esta irregular convocatoria.

A inicios de diciembre, el titular del Congreso Nacional, el colorado Óscar “Cachito” Salomón, concretó una millonaria adjudicación por G. 3.891.204.641, para la realización de las sesiones virtuales en la Cámara Alta, a favor de la empresa Gallery SRL.

Al paso salió otra empresa que participó del proceso pero fue descalificada, Selcom SRL, la cual accionó ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por haber sido eliminada de manera sospechosa, aparentemente para beneficiar a la otra firma que presentó una oferta G. 100 millones más caro y no habría cumplido con todos las especificaciones requeridas en el pliego de bases y condiciones de la convocatoria.

Tras tomar conocimiento público este caso, el senador colorado Salomón anunció que denunciará a Selcom SRL por supuestamente haber modificado su propuesta para hacer su protesta ante la DNCP. “Ellos modificaron, presentaron otro documento, no es el mismo que entregaron inicialmente. Ahora nos dimos cuenta que para hacer la protesta ante Contrataciones Públicas cambiaron su propuesta. Nosotros vamos a accionar judicialmente por producción de documentos no auténticos”, adelantó.

El legislador afirmó que si bien le gusta el dinero, no se prestará para robar en alguna licitación pública porque ese no es su forma de proceder.

En respuesta, el empresario Aníbal Raúl Ahrens Ayala, propietario de Selcom SRL, lamentó que se esté tergiversando el caso y pretendiendo instalar que hicieron una falsificación de documentos. Esgrimió que pudo haber variaciones en los catálogos de los productos de la empresa que produce los equipos en China, pero que ellos no los modificaron.

“Es como un automóvil que viene con faros de luces led, pero vos le pedís a la empresa fabricante que te ponga luces incandescentes. En este caso, en uno de los puntos se pedía grabador de audio y video; en el catálogo de la empresa productora –de la cual somos representantes- figura que tiene una entregada 3.0, pero en la fábrica nos informaron que se puede poner el 3.1, que pide el pliego de bases y condiciones. Nosotros no somos fabricantes, por lo que no podemos estar falsificando las especificaciones”, dijo.

Aseguró que fue ilegal la descalificación de su empresa, en atención a que ni siquiera la UOC del Senado les pidió explicaciones sobre sus productos ofrecidos. Además afirmó que la adjudicada no cumple con todos los pedidos del Senado, pero eso no importó para beneficiarla.

“Duele esto porque tiene su costo presentarse a una licitación, hay que pagar la póliza, le movilizamos a todos nuestros proveedores. Uno quiere que sean justos en sus apreciaciones. Ahora nos amenazan de una demanda, es peor, no se toman la molestia de averiguar si es cierto o no eso de falsificar; eso es falso. En vez de reconocer su error y declarar desierta la convocatoria, hacen esto. Tendremos que poner abogados para explicar que desde la fábrica ponen las especificaciones”, comentó.

Según Contrataciones públicas, la empresa One Company cotizó por G. 3.641 millones, Macon SA G. 3.942 millones, Gallery G. 3.844 millones y Selcom G. 3.792 millones. “A la opción más baja le eliminaron porque no presentó equipos adecuados, luego seguíamos nosotros pero también nos descalificaron sin siquiera ver nuestro catálogo y a la tercera ya le adjudicaron sin ninguna observación. No quiero pensar mal pero es sospechoso”, puntualizó el empresario.