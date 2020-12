A través de su cuenta de Facebook, el legislador indicó que al principio de la pandemia, el ministro Julio Mazzoleni fue considerado el héroe y el gran capitán, pero que tras las fallidas compras Covid y la falta de una mano dura, su reputación se fue al tacho.

Lamentó que Mazzoleni destruyó la imagen que tenía de él la ciudadanía y con ella también la esperanza que tenía para salir adelante del duro embate de la pandemia.

Así como el congresista Rejala, los integrantes del Círculo Paraguayo de Médicos también bajaron el pulgar al Secretario de Estado, por la pésima situación en los hospitales públicos, pese al dinero presupuestado para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

A continuación transcribimos la carta completa de Carlos Rejala:

Dr. Julio Mazzoleni, como te quería la gente! Te decían “El Capitán”, te comparaban con héroes de televisión y hasta con superhéroes de los cómics, hasta se hicieron tatuajes en tu nombre, ñandejara… como te quería la gente!

Mazzoleni, llegaste a ser la cara y portaestandarte de este gobierno, para salvar la poca credibilidad que le sobraba y levantar la pésima imagen que el presidente de la República dejó.

Mazzoleni, apenas dudar de tus acciones era una ofensa nacional, era ser un agitador, un desestabilizador! Ahí estaba el pueblo paraguayo, en defensa tuya, por voluntad propia, porque creía y confiaba en El Gran Capitán.

Pero el barco naufragó, así como tu reputación. Las compras fallidas con los insumos chinos, las empresas de maletín, los clanes que siempre se llevaban la plata de salud, la corrupción imperante en tu ministerio, las numerosas irregularidades en licitaciones, embarraron, hasta ese entonces, tu buena gestión.

Mazzoleni, no solo destruiste la esperanza de la gente y la oportunidad de tener un sistema de salud equipado y eficiente, también destruiste por completo la imagen de salvador que tenías para la gente.

Mazzoleni me siento ofendido y avergonzado! No solo no castigaste a tus funcionarios, sino que los protegiste para evitar que sean sancionados en sumarios amañados. No ejecutaste ni la mitad del presupuesto destinado para combatir la pandemia. Dr., este barco se hunde y vos, estás huyendo y culpando a todos, gritando “es culpa de la gente” y “sálvese quien pueda”.

Con tu gestión demostraste, Julio, que el dinero está por encima de la gente. A los amigos todo, al pueblo la ley. Esto volviste a confirmarnos y nada podemos hacer hoy, pero estoy seguro de que la gente va a tener su revancha en las elecciones municipales y ni hablar en el 2023.

Desde hoy para mí dejas de ser Ministro, sos simplemente Julio, porque el cargo te quedó muy grande.