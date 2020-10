En entrevista con el programa Tempranísimo, radio Universo 970 AM y canal GEN, la Dra. Adriana Amarilla, directora de Promoción de la Salud, dijo que la postura de la intendencia caacupeña es implementar una fase cero durante la festividad mariana y que es entendible para que no reavive el brote en esa zona al recibir a ciudadanos de diferentes puntos del país. No obstante, sostuvo que el Ministerio de Salud plantea que la Iglesia realice la celebración con agendamiento mediante las diócesis y que esté dirigida solamente a personas sin patologías de base.

“Lo que menos preocupa es la peregrinación, es similar a una actividad física al aire libre, pero hay que ser estrictos de quiénes pueden ir. Adultos mayores, niños y personas con patologías de base no”, comentó.

Amarilla indicó que podría haber dos misas, el 7 y el 8 de diciembre, pero con número reducido. “Es secundario el lugar, podría ser en la propia explanada de Caacupé. Habrá gente muy junta pero que serán del mismo núcleo, eso no nos debe asustar. En el peor de los casos habrá una aglomeración como otros años, entonces tenemos que apostar por el tapabocas y lavado de manos”, puntualizó.