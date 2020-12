En el último día del año, Mario Abdo Benítez analizó el 2020 en los diferentes aspectos, entre ellos, obras públicas, en donde destacó una ejecución récord de 250 millones de dólares en el último mes, sumada a los récords de marzo y abril en plena pandemia y manteniendo así 85.000 puestos de trabajo.

En cuanto a las viviendas populares, adelantó que está asegurada la financiación de más de 9.000 casas con materiales fabricados en olerías paraguayas, lo cual permitirá generar ingresos a miles de familias.

También se prevén dos fuertes inversiones privadas: Cel, una celulosa en Concepción y Omega Green, que producirá combustibles biológicos

Destacó además que la economía paraguaya tuvo la inflación más baja en los últimos 26 años y un crecimiento del PIB de solo el 1 %, que podría ser menos.

Recalcó además los programas sociales como Pytyvo y Ñangareko, además de las ollas populares, complementados por exoneraciones a los usuarios de bajo consumo de la ANDE y de la Essap y refinanciaciones y diferimientos para otros sectores.

Paraguay no está como muchos esperaban que esté, gente que prioriza otros intereses y no el bienestar de nuestro pueblo, Paraguay está bien, les gusto o no a muchos que no me quieren”, afirmó Abdo Benítez.

También se refirió a la educación y elogió la labor docente como un sector que supo adaptarse a la tecnología como mecanismo de enseñanza. Reconoció que el sistema no fue perfecto, pero que se hizo el esfuerzo para no perder el año y los resultados están a la vista.

“Se hizo un enorme esfuerzo para que las medidas sanitarias impacten lo menos posible en nuestra economía y poder retener los puestos de trabajo”, concluyó.