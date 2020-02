El profesional hizo hincapié en que las personas que pueden tolerar el malestar que provoca la fiebre pueden prescindir de esta droga, pero no deben olvidar hidratarse.

“El paracetamol no cura el dengue, en realidad sólo trata los síntomas para calmar las molestias y más importante que el paracetamol es el agua. Hay que aclarar que el tratamiento no es lo que afecta a algunos órganos del cuerpo, es una consecuencia propia del dengue. El paracetamol puede hacer daño cuando no se controlan las dosis”, señaló a Radio Monumental.

Indicó que los síntomas de afectación hepática durante el dengue son temporales y no necesariamente son graves, pero en caso de que el hígado no se recupere, el profesional aconseja buscar otro diagnóstico. “La orina muy oscura estirando al marrón o los ojos muy amarillos son aspectos que tiene que llamar nuestra atención”, explicó.

RECUPERACIÓN DEL DENGUE E INGESTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS

Respecto a la recomendación de no ingerir bebidas alcohólicas, el Dr. Girala mencionó que no hay una cifra concreta de días que deben esperarse para poder consumir alcohol, ya que depende de cómo se siente el paciente y de los resultados del monitoreo del hígado. Uno de los valores analizados es el nivel de inflamación.

Por su parte, el director de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, Hernán Rodríguez, manifestó que se recomienda esperar por lo menos un mes, ya que el dengue produce una ligera inflamación del hígado.

A nivel país, en la presente epidemia ya se registraron más de 1.700 casos de dengue, superando los picos históricos. Además, se confirmaron seis fallecidos por la enfermedad.