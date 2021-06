Desde el Hospital de Clínicas advirtieron que debido a la gran demanda de pacientes y el consumo elevado de oxígeno, en caso de no ampliarse el presupuesto, se quedarían sin el insumo en las próximas dos semanas.

La Magister Griselda Bispo, directora de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, explicó que en marzo solicitaron la ampliación presupuestaria de aproximadamente 40 mil millones de guaraníes.

“Dicho pedido está en trámite en el Ministerio de Hacienda. A través del Rectorado de la UNA, se volvió a reiterar y recibimos la respuesta de que se encuentra en el área de macro fiscales", explicó.

Sobre la adquisición de oxígeno, indicó que en conversación con autoridades de Hacienda, han informado la ampliación de G. 4.000 millones. El pedido se encuentra en etapa avanzada para borrador de Decreto de dicha cartera de Estado, posteriormente se remitirá al Poder Ejecutivo y se espera que la próxima semana se pueda acelerar e impactar en el sistema financiero de la FCM.

“Se debe tener en cuenta que la necesidad de oxígeno ha aumentado puesto que los pacientes se han quintuplicado por causa del Covid-19. También el precio de compra del insumo subió cinco veces más ante la gran demanda. La institución proyectaba que el consumo sería suficiente hasta noviembre, pero ante la situación actual se estima que alcance solo este mes de junio. Ante esa necesidad se hizo el pedido de ampliación para poder paliar julio, pero todo depende de las autoridades nacionales. Si la ampliación no se efectiviza, se corre el riesgo de quedar sin contrato de provisión de oxígeno”, manifestó.

A esto se suma que la institución está con varias necesidades de equipos médicos e insumos hospitalarios, además de las necesidades de mantenimiento de otros equipos.

“Realmente ya no tenemos presupuesto ni en Fuente 10, ni en Fuente 30 para reparaciones y eso es agobiante. También se compran equipos de alta gama que requieren de mantenimientos constantes para que no sufran fallas. Y la parte de medicamentos y estudios laboratoriales que cada año son deficitarios por la gran cantidad de pedidos que no dan abasto y es una necesidad diaria", puntualizó.