La Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) indicó que no existe el espacio necesario en Asunción para albergar a los damnificados por la crecida del río Paraguay, sí hay disponibilidad en ciudades aledañas, pero los afectados no desear ir lejos de sus viviendas.

Miguel Kurita, jefe de gabinete de la SEN, mencionó a la 970 AM que actualmente manejan la cifra de 22.000 familias afectadas por las inundaciones en todo el país. En Asunción suman casi 5.000 las damnificadas.

Sostuvo que las ocupaciones de las plazas públicas de la capital del país se da porque falta disponibilidad de espacios, y reconoció que existe mucha incomodidad y molestia de parte de los vecinos donde los inundados van a instalar sus viviendas provisorias.

Kurita señaló que sí hay sitios disponibles en San Lorenzo, Luque, Fernando y Ñemby, pero que las familias no desean abandonar la zona donde están edificadas sus casas. “Esta gente que está en el Cabildo, era la que estaba frente al cañón ubicado en zona del Congreso, pero allí no pueden estar por la construcción que hay allí. Ellos buscan no alejarse mucho de sus viviendas”, indicó.

“Hace falta más decisión y trasladarlos, pero es un escenario difícil. La municipalidad gasta mucho cuando tiene que reponer los espacios públicos y cuando ocurren estas ocupaciones el gasto es mucho para el erario público, que pagamos todos”, comentó.