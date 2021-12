Tal como ya lo había hecho el diplomático Skaret en el juicio contra Óscar González Daher (+) en julio pasado cuando presenció la parte final del juzgamiento, ahora vuelve al juicio de Ramón González Daher, dando un apoyo tácito a la labor del Ministerio Público.

El fiscal Legal quien representa al ministerio Público inició su exposición de hechos contra los acusados ​​y al finalizar pedirá la pena que recae contra González Daher y su hijo. Seguidamente será la defensa de ambos acusados ​​los que expondrán sus alegatos, para que después el Tribunal de Sentencia llame a un cuarto intermedio, para dar a conocer el fallo de este proceso que ya lleva meses de realización.

La acusación presentada por el fiscal Osmar Legal, señala que los ingresos de Ramón González Daher no coinciden con sus declaraciones del IVA a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que totalizaron G. 25.212.250.000. Esto significa que no declaró las operaciones de los préstamos. Consecuentemente, González Daher incrementó su patrimonio por el valor de G. 271.470.750.000. No obstante, su declaración de ingresos ante la SET fue hecha solo por el valor de G. 25.212.250.000. Comparando lo declarado y lo depositado en el banco, la diferencia es de G. 221.145.066.257, monto no declarado.