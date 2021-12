La Prof. Dra. Sonia Arza, jefa de la Sala de Contingencia Covid de Niños y de Infectología de Pediatría, señaló que las tres criaturas llegaron con fiebre. Uno de ellos es un niño oncológico al cual detectaron el SARS-CoV-2 antes de hacerle su quimioterapia, y dos de ellos debutan con cuadro similar a leucemia post covid, denominado síndrome de activación macrofágica.

Detalló que los dos menores dieron negativo al antígeno para covid-19 en el momento de su ingreso. Sin embargo, en el trascurso de su hospitalización, después de haber descartado las causas infecciosas más frecuentes, le solicitaron una serie de estudios y así se pudo certificar de que hicieron covid en algún momento.

Ambos niños actualmente desarrollan el síndrome post covid, consistente en generar una respuesta como autoinmunitaria, donde ataca sus propias células. “Hacen una aplasia medular importante, que de no diagnosticarse en tiempo y forma, el niño puede ingresar incluso con complicaciones y tener un desenlace fatal”, resaltó la infectóloga.

Explicó que el síndrome esta descripto en la literatura como una de las complicaciones del SARS-CoV-2, y que incluso puede aparecer hasta nueve semanas posteriores. Afirmó que los padres no saben a ciencia cierta cuando sus respectivos niños hicieron un cuadro respiratorio o cuadro gastroentérico sus niños, que son algunos de los síntomas de covid-19, que por la levedad con que evidentemente se presentaron no motivó la consulta médica.

En tanto el niño con covid es un paciente oncológico al cual antes de hacerse la quimioterapia se le hizo el testeo y salió positivo. Los tres pequeños se encuentra ya sin fiebre, internados con sus madres, con medicación que permite frenar la respuesta inflamatoria y también evitar la coagulación de la sangre; además, en el caso de los dos con síndrome incluso empezaron a recuperar la cuenta de sus células sanguíneas, lo que afirma ratifica que está bien hecho el diagnóstico y el tratamiento.

Acotó que el área de Infectología cuenta con 12 camas, y siempre los padres quedan internados con sus niños en la misma habitación, para lo cual disponen de cuatro salas individuales con sus respectivos sanitarios. Además de dos salas con cuatro camas cada una, con dos sanitarios.

Pide cuidar a los niños

La Prof. Dra. Sonia Arza, jefa de la Sala de Contingencia Covid de Niños y de Infectología de Pediatría del Hospital de Clínicas, resaltó como punto importante que a lo largo de estos 21 meses, dependiendo de la elevación de la ola que fuimos viendo y el azote a los adultos, también ese mismo comportamiento se vio en los niños. Pero, que en muchos casos se presentaron como casos leves y pasaron desapercibidos.

“Evidentemente los adultos le llevaron a los niños en sus casas la enfermedad. No se hospitalizan en gran cuantía pero cuando hacen complicaciones no son nada leves, por eso es importante ser prudente cuando uno va a opinar, porque tampoco es para asustar a la ciudadanía, es simplemente alertarles para que tomen los recaudos pertinentes. No minimizar diciendo que es una gripecita nomas”, dijo.

La profesional señaló que le llama la atención ver estos tipos de casos, luego de tener ya una disminución de casos. “De repente tener tres niños graves, porque tener una aplasia medular en grave, y hasta llegar al diagnóstico y definir que se debió a un síndrome post covid lleva un tiempo importante porque primero tuvimos que descartar otras causas infeccionas antes de hacerle el tratamiento efectivo”, resaltó la especialista.

Respecto a ómicron dijo que está cataloga como variante de preocupación, porque tiene más mutaciones que la variante que la Delta, que escapa a la defensa natural del organismo y también a la defensa inferida por las vacunas. Agregó que otro punto a entender es que no es lo mismo la nueva variante en un país con alta tasa de vacunación comparativamente al nuestro, en donde se tiene aún es baja cobertura, de acuerdo el ranking mundial.

El mayor indicador, que como infectóloga toma, es la alta afectación en niños. “El haber hecho el tipo de sídrome es que la variante está muy presente en la comunidad, es decir la circulación comunitaria”, acotó al agregar la importancia de seguir apegados a las medidas sanitarias en especial el l uso del barbijo, porque nadie puede asegurar que uno hará solamente un cuadro leve aunque esté vacunado e instó a cuidar a los niños.

Algunos síntomas que puede hacer suponer a los padres que el niño esta con covid es que tenga fiebre, decaído, deja de tener actividades contidianas, que no quiera comer, o que presente un cuadro de gastroenteritis. Estos cuadros debe hacer que los padres lleven a sus hijos a la consulta y no automedicarlo.