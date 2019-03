El paciente Alfredo Fernández García de 38 años fue el décimo trasplantado de médula ósea y logró el alta médica tras padecer Linfoma No Hodgkin (LNH) desde el 2017, recibió tres líneas de tratamiento de quimioterapia y debido al carácter refractario inicial de la enfermedad fue sometido al trasplante de médula el pasado 21 de febrero.

La intervención se realizó por el Departamento de Hematología de Adultos del Hospital de Clínicas donde la colecta de progenitores hematopoyéticos se realizó a principios de enero de este año.

El doctor Rodrigo Santacruz, encargado de la Unidad de Trasplante de Médula afirmó que el paciente regresa a su casa sin complicaciones con esperas de una buena evolución.

“Fue un largo proceso de tratamientos. Llegué hasta el Hospital de Clínicas y tuve la oportunidad de hablar con el doctor Santacruz que me cambió radicalmente el tratamiento para poder bajar los tumores, que luego disminuyeron en un 90% y gracias a eso estuve preparado para el auto trasplante. Ayer y hoy me practicaron los análisis y los resultados fueron buenos, nos pusimos muy contentos y hoy me voy de alta”, expresó Alfredo quien agradeció al equipo de profesionales.