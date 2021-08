El ministro de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, indicó al canal Gen y radio Universo que en las condiciones actuales -de temperaturas muy altas- no debe realizarse ningún tipo de quema, excepto que sea una controlada y prescripta, la cual debe hacerse tomando todos los recaudos.

“Las condiciones no son las mejores, ayer tuvimos un incendio importante en el KM 42 de la ruta 12, otra en Toro Pampa y también hay un fuego grandioso en el lado de Bolivia, cercano a nuestra frontera. Además se sigue quemando la basura sin ningún tipo de conciencia, la gente no entiende o no quiere entender. Hay viento norte tarova, una ceniza vuela y genera un incendio enorme”, señaló.

Sobre la quema de pastura sostuvo que está tranquilo luego de haber hablado con los gremios productores sobre la importancia de hacer el trabajo controlado y haber realizado la capacitación correspondiente a los trabajadores.

Más de 700 focos de calor se reportaron en las últimas 12 horas, según el informe proveído por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). Al respecto, Roa indicó que estos focos de calor no representan necesariamente incendios de magnitudes pero que de igual manera hay que prestar mucha atención a los mismos.