Es una mentira el mito de que no se activa la dosis anti-COVID en el cuerpo cuando la persona consume bebidas alcohólicas durante las 48 horas tras haberse aplicado. No obstante, pese a que no existe ninguna contraindicación, se recomienda no tomar alcohol en lo posible.

El Dr. Elvio Bueno, endocrinólogo y metabolista del Hospital de Clínicas, mencionó a la radio Universo y canal Gen que no existe contraindicación alguna pero que por precaución se recomienda no consumir alcohol tras aplicarse la dosis anticovid, ya que si aparecen síntomas adversos, la persona no se podrá percatar de estos indicios a raíz de su estado etílico.

“No tiene mucho que ver con eso (que el alcohol inactive a la vacuna), el tema es que podría generar confusiones respecto a las molestias que pueda tener. Por un lado, puede generar confusiones si hay síntomas demás y, por otro lado, no darse cuenta del síntoma que pueda desarrollar. Es una cuestión de precaución nada más, en realidad no existe nada descripto sobre interacciones entre el alcohol y la reacción inmune inmediata. Lo que sí hay ciertas reglas de precaución. Lo mejor de lo mejor es no tomar nada de alcohol”, dijo.

Bueno ejemplificó que por más de que uno tenga el hábito de consumir alcohol socialmente, nunca sabe cuándo puede dispararse una situación de estrés en la cual uno tome más de lo que debía tomar y termine en un accidente de tránsito.

“Uno de los síntomas causados por la vacuna sería un síntoma febril leve que no duraría más de 48 horas, así como ciertos dolores musculares y molestias locales, pero no son síntomas de larga duración, no superan las 24 a 48 horas”, comentó.

Días atrás, el doctor Alexander Gintsburg, quien dirige el Instituto Gamaleya, que desarrolló la Sputnik V, calificó de “noticia falsa” a los supuestos 42 días de abstinencia de alcohol.

“No estamos hablando de una prohibición total del alcohol, se permite el consumo moderado. Aconsejamos abstenerse de consumir alcohol durante 3 días después de cada inyección”, había indicado tiempo atrás el doctor Gintsburg.

Asimismo, mencionó que esta recomendación es aplicable a todas las vacunas contra el COVID-19, no solo con la Sputnik V.