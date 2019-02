Guerra de anestesiólogos: 'La Sociedad' subestima a Clínicas y ésta refriega su curriculum

La desacreditación realizada por la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA), la doctora Graciela Escobar, sobre la preparación de los médicos que no forman parte del gremio creó malestar entre los médicos especialistas que no están asociados, específicamente del Hospital de Clínicas. La preparación académica de años garantiza la calidad del servicio que prestan y no el pertenecer a tal o cual organización, respondieron.