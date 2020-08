La legisladora de Patria Querida Rocío Vallejo cree que a estas alturas ya no se puede seguir apañando situaciones tan graves como las que suceden en el Ministerio de Salud Pública y que considera aplazado al ministro en su gestión.

De los 512 millones de dólares que recibió Salud Pública con la ley de emergencia nacional, solo se utilizaron 38 millones de dólares. La diferencia meses atrás es que el escenario epidemiológico era todavía sostenible, sin embargo, hoy las cifras son alarmantes.

“Esta compra es de la misma época de aquella compra fallida que se festejó la entrega del cheque ahora, fallamos, nos pillaron y festejamos la devolución del daño. A estas alturas tengo mis dudas, porque no se puede seguir apañando o tapando situaciones tan graves que han ocurrido, ellos directamente niegan, directamente no ven”, respondió la diputada Vallejo en comunicación con la 1080 AM.

En el reporte de ayer se procesaron 2312 muestras, 369 positivos: 343 casos comunitarios y 26 del exterior, todos aislados. Se registraron 14 fallecimientos. Hay 266 internados, 66 de ellos en cuidados intensivos.

Paraguay acumula 219 muertes por coronavirus desde el 7 de marzo hasta ayer. Además suman 13.602 contagiados.