Desde el Círculo Paraguayo de Médicos piden al Gobierno mejorar la estrategia comunicacional, en cuanto a las medidas sanitarias. Sostienen que gran parte de la población todavía no aprendió cuestiones básicas de cuidado, como por ejemplo, el uso correcto de tapabocas.

La doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, manifestó que además de las nuevas medidas que se tomarán sobre la cuarentena inteligente, se debe profundizar en las recomendaciones sanitarias a la población.

Señaló que la comunicación hasta el momento, no fue efectiva y se debe mejorar para que el mensaje llegue de buena manera a toda la población. “Mucha gente usa el tapabocas, pero no sabe manipularlo después del uso. Llegan a sus casas y lo ponen sobre la mesa”, indicó la doctora en comunicación con Universo 970 AM.

En ese sentido, explicó que por ejemplo, se deben hacer instructivos enfatizando que para retirar el tapabocas, previamente se tiene que proceder al lavado adecuado de las manos.

Asimismo, dijo que el Ministerio de Salud debe exigir un mayor control en el transporte público. “Así como se está circulando, es un lugar de mucho riesgo para el contagio”, precisó la doctora.

Lamentó también que en las últimas semanas se vio una especie de descontrol en las medidas sanitarias, que hicieron que los casos positivos de COVID-19 se disparen en casi todo el país.