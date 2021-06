La peor pesadilla para Goyo Villalba, oriundo de la ciudad de Caacupé, comenzó a finales de mayo, cuando el Covid-19 llegó a su casa y comenzó la búsqueda de hospitalización de sus familiares contagiados.

El peor desenlace primero se dio con el deceso de su madre el pasado 8 de junio. “ Gracias por todo Mamá... Luchadora ... Gracias por todo… No puedo ni despedirme de vos.. hoy es el día más triste de mi vida.. mi madre nos ha dejado..”, escribió. Horas después, también su hermana falleció. “Mi hermana Bety también nos dejó ... Que pesadilla por Dios Santo”, posteó.

Ocho días después tuvo otro golpe más. Su papá era la tercera víctima del virus en su familia. El deceso del hombre se dio el 16 de junio. “Te amaré por siempre Don Tony Villalba… descansa en paz papito”, escribió su hijo en su cuenta de Facebook.

El viernes pasado su otra hermana Mónica tampoco ya no resistió más. “Ya nada será igual. Cuídenme hermanas, cuídenles a sus hijos. Papá y mamá cuídenme; descansa mi Moniquita. En 22 días me quedé sin familia”, posteó Goyo.

Este domingo, que se celebra el día del Padre, el joven dedicó unas líneas a su progenitor que lo cuida desde el cielo. “No estás en cuerpo pero sé que tú espíritu está conmigo. Solo quiero decirte que estás en mi corazón, vives en él y así será eternamente. Tan solo cierro los ojos y puedo acariciar tu alma y recordarte como antes… Te prometo seguir adelante, no te voy a decepcionar, me enseñaste a ser fuerte. Y así será... Pero déjame decirte hoy en tú día… Te Amo Papá... No podré darte el asado kyrá porã que me pediste Papito…”, reza el texto compartido.