Para que un caso califique como sospechoso de reinfección deben haber transcurrido al menos 90 días del primer contagio, según el criterio recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

Según la Dirección de Vigilancia de la Salud, un solo caso de reinfección fue confirmado en nuestro país, de los 252 considerados sospechosos.

El proceso de confirmación consiste en remitir al Laboratorio Central las muestras de la primera y de la segunda infección. Una vez allí se vuelve a realizar el estudio de PCR. Si ambas resultan positivas deben ser secuenciada para determinar si la identidad genética del virus es igual o distinta en cada uno de los episodios. Si se comprueba que la identidad genética es distinta, se confirma que se trata de un caso de reinfección.

En cambio, si el resultado señala que son iguales, el debate es si se trata de una caída de la infección original o de una persistencia muy prolongada del virus. Estos estudios se realizan con fines netamente epidemiológicos.

La doctora Viviana de Egea explicó que el tratamiento es el mismo en todos los casos y reveló que ninguno de los pacientes sospechosos de reinfección requirió de internación, no obstante, instó a no minimizar la enfermedad y a no automedicarse.