En entrevista con radio Monumental, el ministro Julio Borba mencionó que firmó más de 220 cartas de intención de compra con “muchos mesías y Reyes Magos que prometían vacunas en una semana, en tres días, a veces hasta en precios exorbitantes”, pero que de ningún intermediario obtuvo respuesta positiva. “Eran empresas relativamente serias, porque entre las no serias hubo unas 300 a 400 que fueron rechazadas de inmediato”, acotó.

La autoridad sanitaria explicó que el sector privado no pudo traer las tan ansiadas dosis anticovid porque el relacionamiento con la farmacéutica fabricante se da solo con los Estados. “Siempre nos criticaban el hecho de que no dábamos cabida al sector privado y cuando sí lo hicimos no pudieron traer”, agregó.

Por último precisó que desde febrero pasado su cartera sanitaria ya no se puso a analizar el precio de las vacunas, sino que se abocó a conseguir a como dé lugar las mismas para inmunizar lo antes posible a la población.