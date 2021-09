Ni el guión de una película de terror podría superar jamás la frialdad con que actuaron, antes, durante y después del crimen de Naidelyn, Hector y su madre, quienes nunca mostraron arrepentimiento de sus actos. Es más, Hector hasta el día de su condena se siguió burlando de la madre de su víctima a través de las redes sociales.

Toda esta macabra historia se remonta a unos años atrás en el barrio Kavure’i de Minga Guazú, cuando Héctor Martínez, inició una relación amorosa con una menor de edad, pero pronto los brotes violentos del joven comenzaron a dañar a la pareja. Primero fueron agresiones verbales, que al parecer pasaron al plano de violencia física que hizo que la menor decida poner fin a la relación en enero de 2020.

Héctor Eduardo, trató de reiteradas ocasiones retomar el noviazgo, haciendo promesas de cambio de actitud para salvar la relación, sin embargo la muchacha fue tajante y se ratificó en su negativa de volver con él.

En ese momento se dio un quiebre brutal a la historia, ya que Martínez Núñez, cambió su tono conciliador y de arrepentimiento que tenía, por el de violencia extrema. Héctor fue claro con su ex novia por su desprecio: “Te voy a matar, a vos y a tu familia” fue la amenaza.

Pero como suele ocurrir la gente no le da mucha importancia a este tipo de amenazas que suelen hacerse en “caliente”, pero que nunca pasan de eso. Sin embargo Héctor Martínez no se quedó solo en las palabras, sino que pasó a un nivel mayúsculo del que ya no habría regreso.

El peor final

El sábado 29 de febrero del año pasado a las 18:20 aproximadamente la pequeña Naidelyn de 7 años fue enviada al almacén, pero nunca más regresó, debido a que en el camino Héctor Martínez la raptó. Subió a la niña a su automóvil y la llevó hasta el kilómetro 26 de la Ruta PY02, de Minga Guazú y ahí la mató de la peor manera. Primero la estranguló con el cable del cargador de su celular, pero la pequeña no murió y aún viva le prendió fuego para hacer desaparecer el cuerpo.

La autopsia daría a conocer la causa de la muerte y señalaba que si bien la menor fue estrangulada, al momento de ser quemada todavía estaba con vida.

El domingo 1 de marzo, tras una intensa búsqueda agentes policiales llegaron hasta un predio baldío donde encontraron en una fogata los restos de la pequeña totalmente calcinados. La niña fue identificada por los dientes y también en el lugar estaba una esponja que fue lo que compró del almacén un día antes.

Recordando la amenaza lanzada por Héctor, familiares de la niña lo sindicaron como el autor del crimen, la policía detuvo al sospechoso quien sin dudar confesó el crimen, para despistar a los investigadores dijo que arrojó el cuerpo de su víctima al río. Tampoco negó los motivos que lo llevaron a tomar la determinación de matar a una inocente.

Sin embargo ya estando preso y con asesoramiento de un abogado Martínez, grabó un video donde señalaba que no fue él el homicida, pero las pruebas del horrendo crimen comenzaron a salir una tras otra, pero un nuevo hecho hizo más espeluznante el suceso, la madre de Héctor, fue cómplice directo en todo lo ocurrido.

Al momento de la detención de Héctor también le requisaron su teléfono celular y el día del rapto el joven llamó a su madre Limpia Concepción a quien le dijo que ya tenía a la niña. Por lo que se sabe que ambos planearon el crimen, si bien se presume que solo el hombre mató a la pequeña, después su madre se encargó de hacer una limpieza del vehículo en el que estuvo Naidelyn y también lavó las ropas de su hijo, para hacer desaparecer evidencias. Con todo esto también se ordenó la captura de Limpia, quien al momento de ser detenida tenía en su poder armas de fuego sin permiso de portación legal.

Burlas

Ya imputados madre e hijo, comenzó el calvario judicial en el que la mamá de la pequeña Naidelyn, Elizabeth González, pedía justicia y tras la postergación del inicio del juicio oral, la desesperada mujer en sus redes sociales relataba el sufrimiento que padecía la familia por el trágico final de la niña y Héctor Martínez, le deja un comentario de “me divierte” debajo de su posteo.

De esta manera siguió el martirio al que sometía desde su celda Héctor a la madre de su víctima. Finalmente el pasado 1 de septiembre se realizó el juicio oral por la muerte de Naidelyn.

El Tribunal de Sentencia integrado por Evangelina Villalba, Óscar Genes y Lourdes Morínigo, fue testigo de cómo durante el desarrollo del juzgamiento la fiscalía fue demostrando todos los elementos fácticos que probaban que Héctor Martínez y su madre se unieron para raptar, matar y hacer desaparecer el cadáver de la niña. Durante este periodo ninguno de los acusados demostró emoción alguna, menos arrepentimiento, más bien se mostraban arrogantes.

Finalmente por decisión unánime los jueces condenaron a Héctor Eduardo Martínez a la pena de 30 años de cárcel y más 10 años como medida de seguridad al encontrarlo culpable de homicidio doloso en forma agravada. La pena también alcanzó a Limpia Concepción Núñez, quien fue sentencia a 25 años de prisión por homicidio doloso y detentación-violación a la ley de armas.

De esta manera se cerró uno de los capítulos más macabros que sacudió a la zona de Alto Paraná y que tuvo como trasfondo una despecho amoroso, que recayó con insana violencia sobre una niña de solo 7 años que nada tuvo que ver con lo ocurrido.