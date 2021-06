El Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud se alerta sobre el alto riesgo que representa para la propagación del Covid-19 la aglomeración de familiares en salas de espera, urgencias y otras áreas hospitalarias, acompañado del incumplimiento de las medidas sanitarias vigentes.

Las acciones mencionadas se pudieron verificar durante las visitas que llevó a cabo el equipo técnico de Control de Infecciones en los centros asistenciales del país, en los diferentes niveles de atención.

Al respecto, recordaron que las áreas respiratorias destinadas para pacientes con Covid-19 están restringidas para todas aquellas personas que no son del área de atención, no obstante, esta restricción no se respeta, ya que visitantes y familiares de pacientes circulan libres por las áreas respiratorias, exponiéndose y exponiendo a los demás a un inminente contagio del virus.

“En algunos hospitales vimos que en estas áreas de pacientes Covid, donde se encontraban pacientes intubados, con gran aerosolización, había un alto flujo de familiares que circulaba por el lugar, contradiciendo totalmente las reglas de control de infecciones”, puntualizó el Dr. Adrián Coronel, miembro del equipo técnico de Control de Infecciones.

Mencionó que los mismos están sin el equipo de protección adecuado, no usan la mascarilla quirúrgica, que es la recomendada para ingresar a áreas hospitalarias. Además introducen alimentos y objetos en el lugar. “Son conductas de riesgo que se observan a diario en las áreas de urgencias e internados”, lamentó el médico.

Así también, se registraron acompañantes sin mascarillas o que la utilizan incorrectamente (sin cubrir la nariz, boca y mentón), tampoco respetan el distanciamiento social, comparte mate o tereré, no priorizan el lavado de manos y utilizan el baño del paciente internado. Todas son situaciones que apeligran incluso la evolución favorable del internado.

Finalmente, para evitar el contagio, brindaron una serie de recomendaciones que consisten en: usar mascarilla quirúrgica para acudir a hospitales, sea en calidad de paciente o acompañante.

Se aconseja un solo acompañante por paciente para ingresar al hospital, de esta manera evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios.

Se insta a cumplir con las medidas sanitarias vigentes: lavado de manos, distancia física y uso de mascarilla en todo momento.

Evitar comer o beber dentro del establecimiento de salud, tampoco consumir ni compartir mate o tereré.

Respetar las áreas restringidas y horarios de visitas.

No utilizar los baños destinados a los pacientes internados.