El percance involucró a un automóvil Hyundai I 10 que circulaba sobre la Avda. San Martín casi Avda. España, cuando de pronto inexplicablemente perdió el control y subió al paseo central, donde chocó contra un árbol de eucalipto.

A consecuencia del violento impacto sufrió graves golpes el conductor, Juan Daniel Tomás Calabo (20), quien se habría adelantado a otro vehículo, tras lo cual no pudo evitar el accidente.

“Él circulaba sobre San Martín pero no llegó a indicar qué maniobra realizó porque dice que no recuerda nada”, comentó uno de los intervinientes a la 970 AM.

Bomberos voluntarios rescataron al automovilista, le colocaron el collarín y lo trasladaron a un centro asistencial.

El vehículo quedó totalmente destrozado en la parte frontal y en la zona lateral, precisamente del lado del conductor, quien tuvo serias lesiones en las piernas.