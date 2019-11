Luego de ser emplazado por los concejales lambareños -quienes tenían planeado removerlo del cargo y nombrar a un jefe comunal interino-, el intendente Armando Gómez (PLRA) hizo acto de presencia este jueves en la Municipalidad de Lambaré.

En la ocasión, fue recibido por un grupo de funcionarios (afines a su gestión) que le dió una “calurosa” bienvenida. En contrapartida, hubo otro contingente de trabajadores que lo cuestionó por su prolongada ausencia y por la falta de pago de salarios desde hace 5 meses.

Al conversar con los medios, Gómez negó que se haya producido un daño patrimonial durante su administración, tal y como denuncian varios concejales, y explicó que la situación se vino arrastrando debido a la falta de ingresos en concepto de tributos.

Asimismo, negó que su inasistencia haya sido por motivos de viaje sino más bien porque se encargó de “hacer su trabajo por la calle, golpeando puertas y buscando los recursos necesarios para conseguir el apoyo económico”.

El jefe comunal aseguró que durante estos últimos días estuvo participando en varios actos a los que fue invitado, además de hacer el llamado “día de gobierno” en los barrios de la ciudad de Lambaré. Inclusive, dijo que llegó a participar en una reunión la tripartita con el sindicato de funcionarios en el Ministerio de Trabajo.

Acusó a los funcionarios que cuestionan su gestión de “ahuyentar” a los contribuyentes al pedirles que no paguen sus impuestos y señaló que todavía no se puede hablar de una regularización para el pago de salarios considerando que “aún no dan los números”.

Al ser consultado sobre si tiene pensado renunciar a la intendencia, Gómez respondió: “Ni un paso atrás”, dando cuenta de que no baraja tal posibilidad.

El mismo espera que en diciembre pueda ir mejorando la situación financiera del municipio, atendiendo a que varios cobran el aguinaldo y con ello pueden acercarse a regularizar su situación impositiva.