En las imágenes divulgadas por ABC TV se observa que el vehículo conducido por Fiorella Noemí Romero, de 22 años, impacta contra el cordón de la vereda y luego termina embistiendo la parada de bus, donde estaba Natalia Noemí Godoy, de 29 años, quien falleció al instante por el impacto.

Según los familiares de la víctima fatal, el velocímetro del rodado marcaba 107 kilómetros por hora pero que supuestamente fue alterado para beneficiar a la ahora imputada por Homicidio Culposo y Violación de la Cuarentena Sanitaria.

Así también insistieron en que en el rodado llegaron a visualizar tres latitas de cervezas, de las cuales dos estaban cargadas y una ya vacía, lo que hace suponer que la mujer estaba conduciendo en total estado de ebriedad.

A su vez, Carolina Arias, representante legal de la familia de la fallecida, indicó a dicho medio que se está evaluando la posibilidad de plantear ante la justicia que la conductora se haga cargo de la manutención del bebé de nueve meses que quedó huérfano.

EN APARENTE ESTADO DE EBRIEDAD

El fiscal Adriano Rienzi sostuvo a radio Ñanduti que aún no está lista la prueba de la Fiscalía practicada a la conductora. Sin embargo, afirmó que el sanatorio donde ingresó la mujer debido al accidente le realizó el test de alcoholemia el cual habría arrojado positivo.

“El resultado de análisis de la Fiscalía y hablé con la directora del laboratorio forense y me dijo que va a ser lo más pronto posible porque estamos trabajando en cuadrillas. Yo le pedí que sea esta semana, no obstante el sanatorio le había practicado también una alcoholemia, me dijo mi asistente que presentaron su informe esta mañana y que salió positivo”, señaló.