Paraguay figura en el listado de 20 mejores países democráticos para mudarse después de la pandemia de COVID-19, publicado recientemente por el medio The Business Insider. El bajo costo de vida y la acogida a los inmigrantes fueron algunos de los factores destacados.

El portal Infobae se hizo eco de un material publicado por The Business Insider en relación a los 20 mejores países democráticos para que los estadounidenses se muden después de la pandemia.

Para elaborar este listado, se tuvieron en cuenta las temperaturas promedio, los costos de vida, qué tan acogedor es un país para los migrantes, el puntaje del país en el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist y la disminución de los casos diarios de coronavirus.

El primer puesto es ocupado por Australia, esto considerando que está cerca de la temperatura ideal, posee un número promedio bajo de nuevos casos de COVID-19 per cápita y además tiene una puntuación más alta de acogida de migrantes que otros países.

El ranking incluye a países de Europa, Asia y Oceanía, teniendo solo a dos representantes de América: Paraguay y Uruguay.

Específicamente en el caso de nuestro país -que ocupa el puesto número 13-, The Business Insider señala que el costo de vida es 57.9% más bajo que el de Estados Unidos, además de que registró una temperatura anual de 74 grados Fahrenheit (23° C) en 2016, cerca de la temperatura ideal de 70 grados (21° C) en el país del norte.

De igual manera, menciona que para los estadounidenses que deseen ingresar al país es necesario contar con un pasaporte y una visa. Dicho documento permite la entrada múltiple a suelo paraguayo y es válido por 10 años.

Por su parte, en Uruguay -que ocupa el puesto 2 en el listado- se destaca el costo de vida que es 34,8% más bajo que el de Estados Unidos, su clima agradable con una temperatura anual de 17 grados Celsius y el bajo número de casos diarios de COVID-19.