A las 14:00 de este lunes, el ex astro del fútbol mundial Ronaldinho Gaucho y su hermano Roberto de Assis Moreira, quienes guardan prisión domiciliaria en un hotel de Asunción, van a saber si son beneficiados con salidas procesales en el marco de la imputación por tener un pasaporte de contenido falso, proceso que se inició en marzo de este año.

A la citada hora se desarrollará la audiencia preliminar ante el juez penal de Garantías Rolando Duarte, quien deberá definir si hace lugar a la suspensión condicional del procedimiento solicitado por la Fiscalía a favor de Ronaldinho y de la condena abreviada para Roberto de Assis.

En caso de que se haga lugar a dicha salida procesal, los hermanos de Assis Moreira quedarán libres del proceso penal y a su vez, podrán abandonar nuestro país tras estar un mes privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional y cuatro meses bajo la figura del arresto domiciliario en un hotel de Asunción.

MULTIMILLONARIA DONACIÓN

El Ministerio Público solicitó como reparación del daño para Ronaldinho Gaucho la suma de US$ 90.000 y para Roberto de Assis Moreira se pidió la suma de US$ 110.000, totalizando así la suma de US$ 200.000. Este monto el magistrado Duarte deberá decidir a qué instituciones donar y tampoco se descarta que se realice la donación al Ministerio de Salud para seguir con la lucha contra el COVID-19.

PRÓFUGA

En el presente caso también está imputada Dalia López, quien fue la persona que trajo a Ronaldinho Gaucho a nuestro país, pero la misma sigue prófuga de la justicia.