Liz Grütter, portavoz del gremio, relató que desde al inicio de la cuarentena, en el Mercado de Abasto se trabajaba en horarios restringidos y por día, dependiendo al sector de acuerdo al protocolo sanitario. Indicó que eso se fue modificando con el tiempo y que actualmente atienden hasta las 15:00hs.

“Los domingos el mercado está completamente cerrado, y en realidad es un día de mucha venta. Aparte es un domingo donde las personas también tienen un poquito más de tiempo como para acercarse al mercado”, expresó en contacto con 1000 AM.

Sobre ese punto, la vocera señaló que ese sería también uno de los reclamos de todos los miembros de Comampar y los demás comerciantes.

Sostuvo que la única respuesta que tuvieron fue que la restricción de horario se debe exclusivamente a cuestiones del cumplimiento del protocolo sanitario.

Asimismo, dijo que tanto los miembros del gremio y permisionarios del mercado, presentaron notas a la Municipalidad de Asunción para ampliar la franja horaria. Añadió que tampoco tuvieron acceso a una audiencia con el intendente, Oscar Rodríguez ni respuestas del director del citado mercado, Renato Pereira.

Manifestó que la situación afecta principalmente a los vendedores de productos frutihortícolas del Bloque C, que no tienen otra alternativa que salir a ofertar sus mercaderías en otros lugares para que estas no se desperdicien además de exponerse ante un posible contagio.

“Están desesperados y vieron la posibilidad de hacer algún tipo de manifestación pero a pesar de todo, tienen una conciencia amplia por el tema de la pandemia. Es injusto porque ellos pagan por un local que cumple con todo el protocolo sanitario y cuyos precios no bajaron a pesar de la restricción horaria”, puntualizó.