La agente fiscal María Eusebia Segovia, de la Unidad Especializada contra la Violencia Familiar, formuló imputación contra Marcos Gomes Da Silva por la supuesta comisión de los hechos punibles de Feminicidio en grado de tentativa y Violencia Familiar.

De acuerdo al informe del Ministerio Público, la imputación fue basada en diagnósticos médicos, informe sicológico, fotografías y declaración de la víctima. La representante del Ministerio Público solicitó la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva para el acusado.

Según el relato de la Rodríguez, la agresión ocurrió el pasado 25 de octubre, en el departamento donde convivía con el empresario brasileño.

La conductora de TV recordó el último episodio que vivió, en el que supuestamente el hombre intentó arrojarla desde su departamento. “Me agarré de la silla, de la mesa, de su pierna, me pateó, me pegó. Me liberé, disqué el 911… me sacó el teléfono, cortó y tiró”, indicó.

Asimismo, el hombre amenazó con cortarle la cara “en pedacitos” con un cuchillo.

Gomes Da Silva cuenta ya con una imputación, también por violencia familiar, en un caso de agresión a su expareja en diciembre del 2017.