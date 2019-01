El ministro de Desa­rrollo Social, Mario Varela, sumó unos 70 nuevos funcionarios a su institución entre agosto y diciembre del 2018. Devol­vió el favor a varios operado­res políticos mientras deja sin contrato a 1.000 perso­nas aproximadamente de escasos recursos destacados por su labor en los programas sociales, pero que no respon­den a su movimiento.

El ex gobernador, conocido por su compra de miel a pre­cio de oro, se pegó el lujo de contratar entre los nuevos a un asesor personal de segu­ridad, beneficiado con un jugoso salario dentro del ministerio enfocado a com­batir la pobreza.

Con un salario de G. 11 millo­nes al mes, el coronel retirado Carlos Alberto Lugo Ocam­pos figura como “asesor de seguridad de la máxima autoridad”. Consultamos con el encargado de Gestión de Personas, Juan Brítez, para conocer la situación del recientemente incorporado y nos respondió: “Es un hom­bre de confianza del minis­tro que ya trabajó con él en la Gobernación de Caaguazú y se encarga de coordinar los trabajos para la seguridad del ministro y de algunas accio­nes de la institución”.

Por su parte, el ex ministro Héctor Cárdenas aclaró que este cargo no existía y que durante su administración contaba con personales de seguridad comisionados. “No tenía asesores de seguridad, yo tenía policías que atendían el edificio central y las demás sedes. Con respecto a mi segu­ridad personal, tenía milita­res comisionados que venían de la administración anterior a la nuestra y a estos persona­les apenas le pagábamos un plus, que estaba lejos de los G. 10 millones”, manifestó.

DEJÓ CLAVOS

El político, cuando era gober­nador de Caaguazú, fue sin­dicado de provocar la pérdida de G. 1.879.662.854 para la construcción de un anfiteatro en la plaza Bartolomé Aquino por pagar más de lo que se eje­cutó en su momento.

Asimismo, fue blanco de cuestionamientos por la compra de miel de abeja para complemento nutri­cional de la merienda esco­lar por G. 220.000 el litro, cuando en realidad el pre­cio por litro no supera los G. 30 mil. La excusa que había dado es que el precio ya incluía el envasado de los sachet y el transporte a las instituciones educativas.

CUPOS PARA LOS SEGUIDORES

Entre los 70 funcionarios que aproximadamente ingresaron con la administración de Varela figuran varios seguidores, fanáti­cos y operadores políticos. Entre ellos se encuentran Merce­des Chaparro Abdala, quien aparece haciendo campaña política junto con el gobernador de Canindeyú, César Ramirez, y Blas Antonio Morínigo Sotelo, quien actúa de promotor de Varela en las redes sociales.

Ronaldo Augusto Ramírez, conocido entrenador de fútbol de Caa­zapá y esposo de la radióloga del MOPC, Nieve “Solcito” Mel­garejo, también ligó un lugar dentro del programa Tekoporã. El secretario privado de Varela, Fabio Candia Sánchez, es otro opera­dor premiado y su sueldo es de G. 11 millones.

DESPIDOS EN COINCIDENCIA CON DESTAQUE DE CEPAL

El senador colorado Enrique Riera men­cionó que es “increí­ble” el despido de unos 1.000 funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en coin­cidencia a un informe presen­tado por un organismo inter­nacional. Se trata del informe hecho por la Comisión Eco­nómica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el cual se señala la reducción de la pobreza en el gobierno de Horacio Cartes.

“Increíble. Despidieron sin motivo alguno a 1.000 fun­cionarios de la SAS, justo cuando agencias internacio­nales reconocen el trabajo de reducción de pobreza en Paraguay”, escribió el legis­lador en su cuenta de Twit­ter. Así también, Riera indicó que la mayoría ingresó por concurso incluso antes del gobierno del ex presidente de la República Horacio Cartes. “Tienen derechos y los defen­deremos”, sentenció.

Más de 1.000 funcionarios alegan que no se les renovó el contrato y esperan res­puestas por parte del minis­terio. En la mañana de este lunes, funcionarios afecta­dos por el cese de sus fun­ciones en diferentes progra­mas sociales del Ministerio de Desarrollo Social se manifestaron reclamando explicaciones sobre sus des­contrataciones, informó la 970 AM.

Genaro Palacios, secretario general del sindicato de la institución, dijo en comuni­cación con la 970 AM que esta es la primera convocatoria que se está haciendo. Hasta la fecha hay más de 1.000 tra­bajadores que están cesados para el ministerio, pero para ellos ya es un despido porque ya son más de 15 días de pér­dida laboral.

Dijo que en dos oportunidades habían solicitado al ministro Mario Varela la ins­talación de una mesa de tra­bajo, justamente temiendo una situación así. Señaló que el 100% de los trabajadores de campo que estaban asis­tiendo a los distintos pro­gramas sociales está fuera del ministerio.