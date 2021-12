La semana pasada el magistrado Delmás no les otorgó el permiso a la paraja que había solicitado salir del país del 26 de diciembre al 13 de enero, para pasar unas vacaciones en los Estados Unidos con sus hijos.

La medida fue apelada y ahora la Cámara integrada por Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez, con voto en disidencia de esta última señala que se confirma la decisión del juez.

Los camaristas señalaron que los procesados ​​están a las puertas de la audiencia preliminar por lo que no corresponde que se ausenten del país. Además, el motivo es solo vacaciones por lo que no corresponde al no tratarse de algo urgente.